«طولان» يتولى تدريب إنبي

18 أكتوبر 2019 - 01:08 م

أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، تعيين حلمي طولان، المدرب السابق للاتحاد السكندري، مديرًا فنيًا للفريق البترولي خلفًا لعلي ماهر الذي تقدم باستقالته بعد الخسارة من الإنتاج الحربي أمس الخميس.

وقبل مجلس إدارة النادي البترولي اعتذار علي ماهر عن عدم استكمال مهمته مع الفريق، ووجه له الشكر ولجهازه المعاون على ما قدموه هذا الموسم.

وجاء اختيار طولان لتدريب إنبي بناءً على ترشيح لجنة الكرة بالنادي.

وسيضم الجهاز الفني لحلمي طولان مع إنبي كلا من: الدكتور ممدوح المحمدي مدربا عاما، سيد ياسين مدرب مساعد وخالد خليل مدربا لحراس المرمى، مع الإبقاء على الجهازين الطبي والإداري.