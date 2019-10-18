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دوريات مسلحة بنيوزيلندا بعد "مذبحة المسجدين"

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وكالات - الدويني فولى

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مسلح

نيوزلاند

تسير الشرطة بنيوزيلندا، دوريات مسلحة في أجزاء من البلاد على سبيل التجربة، عقب تزايد المخاوف الأمنية بعد إطلاق النار الذي أوقع عددًا كبيرًا من القتلى في كرايست تشيرش في مارس الماضي، وأسفر عن مقتل 51 شخصا.

وتعد نيوزيلندا واحدة من الدول القليلة التي لا تحمل فيها الشرطة أسلحة أثناء العمل، لكن المسدسات والقنابل اليدوية والبنادق وأجهزة الصعق الكهربائي موجودة في مركباتهم، ويمكن استخدامها بتصريح من المسؤول.

والجرائم الخطيرة غير معتادة نسبيا في نيوزيلندا، على الرغم من أن الشرطة الميدانية ظلت مسلحة لعدة أسابيع عقب المذبحة التي نفذها من يشتبه بأنه من أنصار تفوق الجنس الأبيض في مسجدين في كرايست تشيرش في 15 مارس الماضي.


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