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وزير الأوقاف: "حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء"

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محمد مختار جمعة
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الأوقاف

طنطا

مختار جمعة

طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المسلمين بالمواظبة علي ذكر الله قائلا :"يجب أن يواظبوا على تسبيح الله 100 مرة يوميا، حيث إن جزاء ذلك أن نفوز بـ 1000 حسنة، أو يحط عنا 1000 خطيئة.

وأضاف "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، إلى أن القلوب غير الذاكرة لا يمكن أن تحيي عيشة هنية".

 وتابع وزير الأوقاف،قائلا :" إن أفضل الناس هم من يكثرون من ذكر الله، موجها رسالة لأصحاب الهموم: قائلا: "إن الله هو الذي يكشف البلوى، وحسبنا الله ونعم الوكيل في من يريد بنا أو بمصر سوءا، هؤلاء المتطرفين الذين يسعون لخراب مصر و هلاك المجتمع ".

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