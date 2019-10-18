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بعد ارتفاع المدخنين إلي 41 مليونا

تحقيقات عالمية في مخاطر السجائر الإلكترونية

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السجائر الالكتورنية
السجائر الالكتورنية

متابعات - أمينة عبد العال

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الولايات المتحدة

التدخين

مليون

السجائر الإلكترونية

بالرغم من أن نسبة المدخنين للسجائر الإلكترونية في 2011 لم يتجاوزوا الـ 7 مليون، إلا أن عددهم الآن يصل إلي 41 مليون مدخن، ويثير هذا الرقم قلق الجميع، خاصة منظمات الصحة العالمية،و خاصة مع زيادة نسبة وفاة المدخنين والتي أشارت أصابع الاتهام إليها .

وقامت العديد من الدول والشركات ، بحظر بيعها مع إطلاق الدعوات لمكافحتها، خاصة مع انتشارها بقوة في أوساط المدخنين، حيث أثبتت تحقيقات الهيئة الصحية الأميركية إصابة أشخاص بأمراض في الرئة، ناهيك عن حالات الوفاة بسبب تركيبة تلك السجائر.

وطريقة عمل السجائر الإلكترونية بتسخين سائل يحتوي على نيكوتين ونكهات ومواد كيميائية، ليتحول إلى بخار يستنشقه المدخن، وحاليا يوجد في السوق العالمية أكثر من 460 علامة تجارية مختلفة من هذه السجائر وأكثر من 160 نكهة، ووفقا للبيانات ارتفعت أعداد مدخني السجائر الالكترونية من 7 ملايين شخص في 2011 إلى 41 مليون في 2018، ورافق نمو أعداد المدخنين ارتفاعا في حجم سوق السجائر الإلكترونية الذي تجاوز في العام الماضي 19 مليار دولار، فيما من المتوقع أن ينمو بمعدل 25 بالمائة سنويا ويتجاوز 47 مليار دولار في 2025.

جدير بالذكر أن  الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أكبر الأسواق، حيث بلغ حجم الإنفاق على السجائر الإلكترونية لديها أكثر من 10 مليارات دولار في 2018.


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