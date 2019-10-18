فتاة لبنانية تهاجم حراسة الوزير المسلحة

18 أكتوبر 2019 - 01:45 م

هاجمت فتاة لبنانية حراسة وزير التربية اللبناني أكرم شهيب، في العاصمة بيروت، خلال المظاهرات التي اندلعت أمس، وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق لحظة هجومها علي الحارس، وهو يحمل رشاش.

في سياق متصل انتشرت فيديوهات لعمليات إطلاق نار في الهواء، من قبل مرافقي وزير التربية، وهو عضو في الحزب التقدمي الاشتراكي، قرب متظاهرين قطعوا طريقا كان يسير فيه في العاصمة بيروت، حسبما نشرت " سكاي نيوز عربية".

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية في تقرير أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، أعلن أنه طلب من شهيب تسليم الذين أطلقوا النار في الهواء، مؤكدا بأنه تحت القانون، ولكنه يطلب تحقيقا شفافا.

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