  • الجمعة 18 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:42 م
بحث متقدم
ريهام سعيد

إصابة نجل ريهام سعيد بفيروس خطير

ارشيفية

تحركات لإباحة الخيانة الزوجية والعلاقات الرضائية

أرشيفية

62 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب في هجوم على مسجد

أرشيفية

بعد اشتعال التظاهرات.. السعودية تصدر قرارًا عاجلًا

وزارة المالية

الحكومة تنفي نيتها الحصول على قرض جديد

أرشيفية

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

مدبولي

تعليق ناري من «مدبولي» على أزمة سد النهضة

محمد صلاح

«كلوب» يثير القلق بشأن إصابة «صلاح»

صورة من الفيديو

شاهد.. مسنة للرئيس اللبناني : خلتونا نشحت"

ارشيف

تسريب صور "هيونداي ازيرا 2021" قبل طرحها بالأسواق

ذات أصول عربية.. أجمل امراة في العالم

الصفحة الأخيرة

بيلا حديد
بيلا حديد

علي محمود

أخبار متعلقة
#

الجزائر تحصل علي المركز الأول في العالم في هذا الأمر

#

روسيا: أقوي كاسحة جليد في العالم في حيز التنفيذ

#

متفوقا على فان دايك ورونالدو.. ميسي أفضل لاعب في العالم

#

مسن يقتحم مباراة بكأس العالم عاريًا

فلسطينية

بيلا حديد

أجمل امرأة في العالم

النسبة الذهبية

حدد طبيب التجميل، الدكتور جوليان دي سيلفا، هوية أجمل امرأة في العالم، واستعان بالعلم للاختيار.

وأعلن طبيب التجميل، إن عارضة الأزياء الشهيرة من أصول فلسطينية، بيلا حديد، هي أجمل امرأة في العالم، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "Daily Mail "البريطانية.

واعتمد الجراح التجميلي، على "علم" "النسبة الذهبية لجمال فاي"،

ويعتبر هذا العلم مقياساً للكمال الجسدي المحدد من قبل فناني ومهندسي "النسبة الذهبية" خلال عصر النهضة الأوروبية، حيث استخدمت هذه المعايير لتخطيط أعمالهم الفنية.

وقالت العالمة البروفسيرة  كيندراسشميد إنه في الوجه المثالي يكون طول الأذن يساوي طول الأنف، وعرض العين يساوي عرض المساحة بين العينين.

 وبحسب مقاييس ديسيلفا، فقد تصدرت عارضة الأزياء الشهيرة المرتبة الأولى في الجمال لتليها بيونسيه وآمبر هيرد والمغنية الأمريكية أريانا غراندي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الطبيب المُعالج لـ«الخطيب» يكشف تطورات حالته الصحية
» إصابة 67 فلسطينيًا برصاص الاحتلال شرق غزة
» وفاة مواطن مصري وطفليه حرقًا بالسعودية
» قرار جديد من «المسابقات» بشأن الأهلي والزمالك
» وزير الخارجية اللبناني لـ«المتظاهرين»: بديل الحريري هو «الضباب»
» مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة
» موعد سفر بعثة المنتخب إلى جزر القمر
» «البحوث الإسلامية» يطلق حملة شاملة لمناهضة العنف الأسري
» السفارة تحذر المصريين المغتربين من مظاهرات بيروت
» توقيع خارطة طريق بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية
» الكويت تحذر مواطنيها في لبنان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:55 م

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية