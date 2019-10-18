  • الجمعة 18 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:45 م
بحث متقدم
ريهام سعيد

إصابة نجل ريهام سعيد بفيروس خطير

ارشيفية

تحركات لإباحة الخيانة الزوجية والعلاقات الرضائية

أرشيفية

62 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب في هجوم على مسجد

أرشيفية

بعد اشتعال التظاهرات.. السعودية تصدر قرارًا عاجلًا

وزارة المالية

الحكومة تنفي نيتها الحصول على قرض جديد

أرشيفية

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

مدبولي

تعليق ناري من «مدبولي» على أزمة سد النهضة

محمد صلاح

«كلوب» يثير القلق بشأن إصابة «صلاح»

صورة من الفيديو

شاهد.. مسنة للرئيس اللبناني : خلتونا نشحت"

ارشيف

تسريب صور "هيونداي ازيرا 2021" قبل طرحها بالأسواق

فرنسا تمنح كردستان 10 مليون يورو.. لهذا السبب

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

وكالات - الدويني فولى

أخبار متعلقة
#

بوتين يفتح الحقيبة النووية.. لهذا السبب

#

الفقي: لهذا السبب هنأ السيسي رئيس وزراء إثيوبيا

#

كويتية شهيرة تحلق شعر رأسها بالكامل..لهذا السبب

#

أنشاء مصنع جديد ببورسعيد.. باستثمارات 10 ملايين يورو

فرنسا

لاجئين

يورو

دفع.

قدمت فرنسا 10 مليون يورو إلي أقليم كاردستان في العراق للتعامل مع اللاجئين الفارين من القتال في سوريا، حسب تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني.

في سياق متصل أشار الوزير الفرنسي إلى اتفاقه مع إقليم كردستان بشأن خطر تنظيم "داعش" الإرهابي، قائلا: "هناك 13 ألفا من الإسلاميين المتشددين في شمال شرقي سوريا منهم 2200 أجنبي والعدد يصل إلى 40 ألفا إذا تم احتساب أفراد عائلات داعش وهذا أمر خطير، أما إضافة من يمارسون أنشطتهم سراً فتنذر بكارثة"؛ حسبما نقل موقع "السومرية نيوز" العراقي.

جدير بالذكر أن الوزير الفرنسي وصل إلى أربيل مساء أمس الخميس واجتمع مع رئيس إقليم كردستان قبل مباحثات مع مسؤولين في العاصمة بغداد بشأن نقل معتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي من مناطق احتجاز قوات كردية في سوريا إلى سجون في العراق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الطبيب المُعالج لـ«الخطيب» يكشف تطورات حالته الصحية
» إصابة 67 فلسطينيًا برصاص الاحتلال شرق غزة
» وفاة مواطن مصري وطفليه حرقًا بالسعودية
» قرار جديد من «المسابقات» بشأن الأهلي والزمالك
» وزير الخارجية اللبناني لـ«المتظاهرين»: بديل الحريري هو «الضباب»
» مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة
» موعد سفر بعثة المنتخب إلى جزر القمر
» «البحوث الإسلامية» يطلق حملة شاملة لمناهضة العنف الأسري
» السفارة تحذر المصريين المغتربين من مظاهرات بيروت
» توقيع خارطة طريق بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية
» الكويت تحذر مواطنيها في لبنان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:55 م

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية