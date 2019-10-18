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3 رؤساء حكومات سابقين يصدرون بيانًا بشأن الحريري

الحياة السياسية

سعد الحريري
سعد الحريري

علي محمود

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لبنان

بيان مشترك

رؤساء حكومات سابقين

أصدر 3 رؤساء حكومات سابقين بلبنان بيانا مشتركا تناولوا فيه تطورات الأوضاع التي تشهدها البلاد، محذرين من "محاولات البعض للتنصل من المسؤولية وإلقائها على عاتق سعد الحريري".

وقال الرؤساء السابقون؛ وهم نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، في بيان منشور على وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية جاء نصه كالتالي: "دخل لبنان منعطفا دقيقا في ظل أزمة سياسية تلوح في الأفق بالتزامن مع غضب شعبي نتفهمه، نتيجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها الوطن واللبنانيون.

 وكان لافتا أن ما يجري سبقته مواقف تصعيدية لفرقاء كانوا ولا يزالون مشاركين أساسيين في السلطة منذ وقت طويل، هؤلاء هم من رفع سقف المواجهة بالتحريض المباشر على "قلب الطاولة" على الجميع".

وأضاف البيان: "في هذه الأجواء بات واضحا أن هناك محاولات من قبل البعض للتنصل من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع والبحث عن حلول للأزمات الراهنة، ووضع المسألة كلها على عاتق رئيس الحكومة. وهذا التوجه بتزامن مع نهج متكرر لفرض تجاوزات دستورية تستهدف بالدرجة الأولى مقام رئاسة الحكومة ودور رئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعا".

وأعن الرؤساء السابقون عن 3 أمور جاءت كالتالي:

أولا: التفهم المطلق للتحرك الشعبي الذي يعبّر عن صرخة وجع من الأزمات الخانقة التي يشهدها لبنان، ودعوة جميع المواطنين إلى الحفاظ على سلمية التحرك وعدم الانجرار في انفعالات تسيء إلى الشعارات النبيلة التي يعبرون عنها.

ثانيا: مناشدة جميع القيادات السياسية وعي دقة الوضع وعدم إطلاق المواقف التصعيدية والانفعالية التي لا طائل منها، والتعاون على كلمة سواء لمعالجة الأزمات الراهنة وملاقاة المواطنين الموجوعين بمعيشتهم وحياتهم وقوتهم.

ثالثا: التضامن الكامل مع دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في هذه المحنة، والوقوف إلى جانبه في ما يقرره للخروج من الازمة الراهنة، ورفض أي محاولة لاستفراده عبر تحميله مسؤولية الازمات كلها وعدم إيجاد الحلول لها.


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