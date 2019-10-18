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تسريب صور "هيونداي ازيرا 2021" قبل طرحها بالأسواق

تسريب صور "هيونداي ازيرا 2021" قبل طرحها بالأسواق

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سربت صور جديدة لسيارة هيونداي ازيرا 2021 فيس ليفت الجديدة قبل الإعلان عنها رسمياً.

وأظهرت الصور التصميم الخارجي الذي يجمع بين الفخامة والحداثة، وتميزها بواجهة أمامية أكثر جرأة ومصابيح منحدرة نحيلة.

كما تميزت السيارة بتغيير شامل إذ تمتاز بغطاء متحرك، ومصابيح خلفية متصلة في بعضها عبر شريط ضوئي "ليد" ، ومقصورة فخمة بشاشة معلومات ترفيهية تقنية هائلة.

وكشفت مصادر عن موعد طرح السيارة بالخليج، حيث ستصل الأسواق في النصف الأول من العام المقبل.

الجدير بالذكر أن السيارة تمتاز بمحركات 2.3 لتر 4 إسطوانات وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ونسخة هايبرد.




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