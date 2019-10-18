رسالة مؤثرة لـ"عسكري لبناني" تشعل مواقع التواصل

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تظاهرات

مواقع التواصل

رسالة مؤثرة

عسكري لبناني

تداول نشطاء على مواقع التواصل، صورة لعسكري في الجيش اللبناني، يحمل لافتة كتب عليها "قلوبنا معكم بس ما فينا نعمل شي".

 وكان متظاهرون بلنان وفقًا لـ"لبنان 24" طالبوا الجيش اللبناني بالوقوف إلى جانبهم، وأكدوا مرارا أن عناصر الجيش هم أخوة لهم، وأنّهم ليسوا في مواجهتهم.

واندلعت تظاهرات في الشارع اللبناني واتسعت دائرتها لتشمل جميع المناطق اللبنانية، في ليلة من الاحتجاجات وقطع الطرقات رفضاً للضرائب التي تنوي الدولة فرضها في الموازنة الجديدة.


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