  • الجمعة 18 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:45 م
بحث متقدم
ريهام سعيد

إصابة نجل ريهام سعيد بفيروس خطير

ارشيفية

تحركات لإباحة الخيانة الزوجية والعلاقات الرضائية

أرشيفية

62 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب في هجوم على مسجد

أرشيفية

بعد اشتعال التظاهرات.. السعودية تصدر قرارًا عاجلًا

وزارة المالية

الحكومة تنفي نيتها الحصول على قرض جديد

أرشيفية

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

مدبولي

تعليق ناري من «مدبولي» على أزمة سد النهضة

محمد صلاح

«كلوب» يثير القلق بشأن إصابة «صلاح»

صورة من الفيديو

شاهد.. مسنة للرئيس اللبناني : خلتونا نشحت"

ارشيف

تسريب صور "هيونداي ازيرا 2021" قبل طرحها بالأسواق

في السودان..

توقيع خارطة طريق بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

وكالات - الدويني فولى

أخبار متعلقة
#

المغرب.. حزب "التقدم والاشتراكية" يقرر مغادرة الحكومة

#

«حمدوك» يعلن تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

#

رانيا المشاط:"كلكم وزراء سياحة "

#

وزير شؤون النواب: البرلمان وافق على كم قوانين غير مسبوق

حكومة

السودان

توقيع

شهد صباح اليوم الشعب السوداني توقيع اتفاقية بين وفدي الحكومة الانتقالية السودانية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، على خارطة الطريق في العاصمة جوبا بدولة جنوب السودان.

كما جاء في البيان الذي أصدره مجلس السيادة، اليوم الجمعة  نشرته "سبوتينك" جاء فيه تم توقيع الاتفاق على خارطة طريق لعملية التفاوض الجارية هذه الأيام في العاصمة جوبا بدولة جنوب السودان.

جدير بالذكر أن عضو الجبهة الثورية في المفاوضات الجارية بجنوب السودان، محمد تقد، قد صرح في وقت سابق بأن "وفدي المفاوضات، كونا لجنة فنية مشتركة أمس الخميس، لوضع أجندة المفاوضات المباشرة بين الحكومة والجبهة الثورية في جوبا، موضحا أنه "تم الاتفاق خلال أول اجتماع للجنة الفنية المشتركة، بضرورة مراجعة ما تم في إعلان جوبا للمبادئ وبناء الثقة، كما تناول الاجتماع تحديد طبيعة الأجندة التي يجب أن تكون محل النقاش خلال المفاوضات المباشرة، وضرورة التفاوض في مسارات متعددة تشمل بعض القضايا القومية".

في سياق متصل أكد عضو الجبهة الثورية في المفاوضات الجارية بجنوب السودان، أن "الاجتماع أمن على منبر جوبا مقرا للمفاوضات"، لافتا إلى أن "اللجنة ستعقد اجتماعها الثاني مساء اليوم الجمعة، لاستكمال بقية أجندة التفاوض ومن ثم رفعها إلى اللجنة السياسية العليا لوفدي التفاوض لتحديد المسار المستقبلي للتفاوض".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الطبيب المُعالج لـ«الخطيب» يكشف تطورات حالته الصحية
» إصابة 67 فلسطينيًا برصاص الاحتلال شرق غزة
» وفاة مواطن مصري وطفليه حرقًا بالسعودية
» قرار جديد من «المسابقات» بشأن الأهلي والزمالك
» وزير الخارجية اللبناني لـ«المتظاهرين»: بديل الحريري هو «الضباب»
» مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة
» موعد سفر بعثة المنتخب إلى جزر القمر
» «البحوث الإسلامية» يطلق حملة شاملة لمناهضة العنف الأسري
» السفارة تحذر المصريين المغتربين من مظاهرات بيروت
» توقيع خارطة طريق بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية
» الكويت تحذر مواطنيها في لبنان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:55 م

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية