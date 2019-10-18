  • الجمعة 18 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:41 م
بحث متقدم
ريهام سعيد

إصابة نجل ريهام سعيد بفيروس خطير

ارشيفية

تحركات لإباحة الخيانة الزوجية والعلاقات الرضائية

أرشيفية

62 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب في هجوم على مسجد

أرشيفية

بعد اشتعال التظاهرات.. السعودية تصدر قرارًا عاجلًا

وزارة المالية

الحكومة تنفي نيتها الحصول على قرض جديد

أرشيفية

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

مدبولي

تعليق ناري من «مدبولي» على أزمة سد النهضة

محمد صلاح

«كلوب» يثير القلق بشأن إصابة «صلاح»

صورة من الفيديو

شاهد.. مسنة للرئيس اللبناني : خلتونا نشحت"

ارشيف

تسريب صور "هيونداي ازيرا 2021" قبل طرحها بالأسواق

مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

‎حركة تنقلات بإدارة البحث الجنائي في المنوفية

#

‎حركة تنقلات محدودة بإدارة البحث الجنائي في المنوفية

#

تعليم الجيزة تعتمد حركة تغييرات قيادية

#

لهذا الأمر.. يخنق زوجته حتي الموت في الشيخ زايد

مدير أمن الجيزة

حركة تنقلات

اعتمد اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، حركة تنقلات محدودة، لعدد من ضباط النظام بأقسام الشرطة، والإدارات الأمنية.

وجاء أبرز من تضمنتهم حركة التنقلات، نقل العميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الهرم، إلى إدارة تأمين الهرم، بينما جاء العقيد محمد نبيل، خلفًا له، قادمًا من منصب مأمور قسم شرطة العمرانية.

وشهدت حركة التنقلات أيضًا، تولى العقيد أحمد كامل، منصب مأمور قسم شرطة العمرانية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الطبيب المُعالج لـ«الخطيب» يكشف تطورات حالته الصحية
» إصابة 67 فلسطينيًا برصاص الاحتلال شرق غزة
» وفاة مواطن مصري وطفليه حرقًا بالسعودية
» قرار جديد من «المسابقات» بشأن الأهلي والزمالك
» وزير الخارجية اللبناني لـ«المتظاهرين»: بديل الحريري هو «الضباب»
» مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة
» موعد سفر بعثة المنتخب إلى جزر القمر
» «البحوث الإسلامية» يطلق حملة شاملة لمناهضة العنف الأسري
» السفارة تحذر المصريين المغتربين من مظاهرات بيروت
» توقيع خارطة طريق بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية
» الكويت تحذر مواطنيها في لبنان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:55 م

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية