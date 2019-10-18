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موعد سفر بعثة المنتخب إلى جزر القمر

الرياضة

حسام البدرى
حسام البدرى

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المنتخب

المصريون

البدرى

حدد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، يوم 15 نوفمبر المقبل موعدًا لسفر بعثة الفراعنة إلى جزر القمر، لخوض مباراة الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مؤخرا مواعيد مباراتى منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا، حيث تقام المباراة الأولى يوم 14 نوفمبر بينما تقام الثانية يوم 18 من نفس الشهر.

يذكر أن حسام البدرى حدد 5 نوفمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر، وينتظر حسام البدرى إعلان اتحاد الكرة موعد مباراتىّ الأهلى والزمالك فى كأس مصر حتى يتم حسم الموعد النهائى للمعسكر، خاصة أن بيراميدز سيلعب مباراة إياب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية يوم 3 نوفمبر المقبل.

كان منتخب مصر خاض مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى على استاد برج العرب، وفاز بها الفراعنة بهدف نظيف سجله حمدى فتحى.


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