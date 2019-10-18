الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 22 31
شبين الكوم 21 31
طنطا 21 30
دمنهور 20 29
الإسكندرية 20 29
بلطيم 21 28
مطروح 19 26
السلوم 18 30
سيوة 20 31
بورسعيد 24 28
دمياط 24 27
الزقازيق 20 31
الإسماعيلية 19 31
السويس 21 30
العريش 20 28
رفح 19 28
رأس سدر 20 32
نخل 18 29
نويبع 27 31
طابا 21 29
كاترين 15 26
الطور 24 30
شرم الشيخ 27 34
الغردقة 25 34
مرسى علم 28 32
الفيوم 21 33
بنى سويف 20 33
المنيا 19 35
أسيوط 19 37
سوهاج 20 37
قنا 23 37
الأقصر 22 38
أسوان 25 38
أبوسمبل 28 37
الوادي الجديد 24 38
شلاتين 26 34
أبو رماد 26 34
حلايب 28 32
رأس حدربة 27 32


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