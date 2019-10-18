» قرار جديد من «المسابقات» بشأن الأهلي والزمالك

18 أكتوبر 2019 - 05:10 م

قرر حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إعفاء فريقي الأهلي والزمالك من المشاركة في الدور التمهيدي لكأس مصر 2019/2020.

جاء قرار لجنة المسابقات نظرًا لمشاركة قطبي الكرة المصرية في بطولة الدورى الممتاز ودورى أبطال إفريقيا، وانضمام لاعبيها من القوام الأساسي في المنتخب الوطني الأول ونظيره الأولمبي.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي والزمالك بدءًا من دور الـ32 في البطولة.

وكان النادي الأهلي قد أرسل، أمس الخميس، خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة، لإخطاره بقرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بعدم خوض أية مباريات في بطولة الدوري قبل إقامة لقاء الزمالك ببطولة الدوري والذي تم تأجيله بقرار من اتحاد الكرة لدواعي أمنية.