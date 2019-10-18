الحكومة تنفي نيتها الحصول على قرض جديد

18 أكتوبر 2019 - 05:20 م

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على الأنباء التي أفادت بحصول مصر على تمويل جديد من قرض صندوق النقد الدولي.

وقال المركز، عبر الحساب الرسمي لمجلس الوزراء بموقع "فيسبوك"، إن وزارة المالية نفت وجود أي تعاون سيتم مع صندوق النقد الدولي في المرحلة المقبلة في الدعم الفني.

وأضاف المركز أنه "لا صحة لما يتداول حول حصول مصر على تمويل جديد من قرض صندوق النقد الدولي".

ونفى المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وأيضا صفحات تواصل اجتماعي، من شائعة بشأن سعي الحكومة لأن تحصل على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، في يناير/ كانون الثاني المقبل، بغرض تمويل برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي.