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«جوارديولا» يعلن تعافي نجم «السيتي» من الإصابة

الرياضة

مانشستر سيتى
مانشستر سيتى

أمير سعد

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مانشستر سيتي

المصريون

جوارديولا

دي بروين

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، جاهزية البلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط الفريق للمشاركة في مباراة كريستال بالاس المقبلة.

وقال جوارديولا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كريستال بالاس التي ستقام مساء غد السبت:"كيفين دي بروين عاد من الإصابة وجون ستونز تدرب في آخر ثلاثة أيام، وكذلك بنجامين ميندي".

وعانى دي بروين من إصابة في الفخذ خلال مباراة إيفرتون التي أقيمت بالأسبوع السابع من الدوري قبل نحو 3 أسابيع تقريبا.

ويلتقي السيتي مساء غد مع كريستال بالاس ساعيا لتقليص الفارق مع ليفربول المتصدر بـ24 والذي يبعد عن السيتي بـ8 نقاط وذلك بعد مرور 8 جولات من مسابقة البريميرليج.ش

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