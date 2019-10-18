بالصور.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بحملها

أحمد سالم
تكتمت الفنانة حنان مطاوع خلال فترة حملها على الخبر، ولم تنشر خلال هذه الفترة أي صورة تظهر أو تشير إلى حملها من قريب أو بعيد.
ونشرت حنان مطاوع قبل قليل، عبر حسابها الشخصي على Instagram" "، صورة مُركبة، ظهرت فيها في 3 مراحل مختلفة، أثناء حملها وبعد الولادة وفي الوقت الحالي.
فيما علقت على الصورة قائلة: "الشهر التاسع، تاني يوم ولادة، بعد شهر وأسبوع من الولادة، اللهم لك ألف حمد وشكر، اللهم باركلي في أماليا وأمير وأمي وعافيتي، وأسعد كل الناس".شاهد الصور..
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