بالصور.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بحملها

تكتمت الفنانة حنان مطاوع خلال فترة حملها على الخبر، ولم تنشر خلال هذه الفترة أي صورة تظهر أو تشير إلى حملها من ‏قريب أو بعيد.‏

ونشرت حنان مطاوع قبل قليل، عبر حسابها الشخصي على Instagram" "، صورة مُركبة، ظهرت فيها في 3 مراحل مختلفة، أثناء ‏حملها وبعد الولادة وفي الوقت الحالي.

فيما علقت على الصورة قائلة: "الشهر التاسع، تاني يوم ولادة، بعد شهر وأسبوع من ‏الولادة، اللهم لك ألف حمد وشكر، اللهم باركلي في أماليا وأمير وأمي وعافيتي، وأسعد كل الناس".‏