  • السبت 19 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:05 ص
بحث متقدم
أرشيفية

محامي ضحية الشهامة بالمنوفية يكشف تطورات القضية

مظاهرات لبنان

هذا ما قاله سفير مصر في لبنان عن أوضاع الجالية المصرية

عمرو أديب

أول تعليق لـ عمرو أديب على أحداث لبنان الأخيرة

عبد المنعم سعيد

تعليق ناري من عبد المنعم سعيد على أزمة مباراة القمة

أرشيفية

«قصر حالات الخلع على الضعف الجنسي» يثير جدلًا مجتمعيًا

أرشيفية

"عرض المليون جنيه"..مفاجأة مدوية في قضية محمود البنا

أرشيفية

إثيوبيا تطرح مقترح جديد بشأن سد النهضة

أرشيف

نيابة أمن الدولة تخلى سبيل 101 من متظاهري"سبتمبر"

ريهام سعيد

إصابة نجل ريهام سعيد بفيروس خطير

ارشيفية

تحركات لإباحة الخيانة الزوجية والعلاقات الرضائية

ليفربول يجدد عقد «ماتيب» حتى عام 2024

الرياضة

ماتيب
ماتيب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مانشستر يونايتد يُجدد عقد مدافعه حتى عام 2024

#

مانشستر يونايتد يُجدد عقد «دي خيا» حتى 2023

#

الزمالك يجدد عقد نجم الفريق

#

تفاصيل عقد «صلاح» الجديد مع ليفربول

المصريون

ليفربول

ماتيب

نجح نادى ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، في تمديد جويل ماتيب مدافع الريدز والمنتخب الكاميروني، لمدة 6 سنوات أي حتى عام 2024.

وكشف تقارير صحفية إنجليزية، أن العقد الجديد الذى وقع عليه المدافع الكاميرونى ماتيب اليوم الجمعة، مع ليفربول، سوف يبقيه فى أنفيلد حتى عام 2024.

وقال ماتيب للموقع الرسمى للنادى الإنجليزي، بعد توقيعه على العقد الجديد،:"شعور رائع أن أكون جزء من هذا النادى العظيم، والذى يعد من أكبر الأندية فى العالم".

أضاف المدافع الكاميرونى حديثه قائلا:"يسعدنى الثقة الكبيرة من مسئولى النادى فى إمكانياتى، لقد قمت بعمل جيد خلال السنوات الماضية، لذلك كان قرارهم الإحتفاظ بى".

وانضم ماتيب صاحب الـ28 عاما، لصفوف الريدز فى صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق شالكة الألمانى، فى عام 2016، وخاض مع الفريق 107 مباريات فى جميع المسابقات وسجل 5 أهداف.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 24 نقطة، بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» توفيق عكاشة: لا توجد أسطورة في العالم مثل هذا الزعيم
» استشاري صحة نفسية يحذر من هذا الأمر الخطير
» جرام الذهب يرتفع من جديد ويصل إلى هذا السعر
» «ميسي» يتحدث عن مُستقبله مع برشلونة
» بث مباشر.. مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في لبنان
» استقالة رئيس النجم الساحلي من منصبه
» الطبيب المُعالج لـ«الخطيب» يكشف تطورات حالته الصحية
» إصابة 67 فلسطينيًا برصاص الاحتلال شرق غزة
» وفاة مواطن مصري وطفليه حرقًا بالسعودية
» قرار جديد من «المسابقات» بشأن الأهلي والزمالك
» وزير الخارجية اللبناني لـ«المتظاهرين»: بديل الحريري هو «الضباب»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:42 ص

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية