"عرض المليون جنيه"..مفاجأة مدوية في قضية محمود البنا

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حسن علام- متابعات

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البرلمان

البنا

راجح

كشف البرلماني عبد الحميد الشيخ عن دائرة تلا بالمنوفية، عن مفاجأة جديدة في قضية الطالب محمود البنا، الذي أثارت  قضيته الراي العام المصري خلال الأيام الماضية.

 وقال إن جريمة قتل الشاب محمود في المنوفية جريمة في غاية البشاعة ولا يقبلها أحد، موضحا أن هناك البعض يحاول أن يثير الرأي العام على الدولة المصرية.

وأضاف الشيخ في تصريحات متلفزة، أن الشائعات المنتشرة على السوشيال ميديا في غاية الخطورة، خاصة أنها تنقل معلومات خاطئة من القنوات التي تحرض على الدولة المصرية.


وأوضح: أن والدة راجح القاتل لم تطلب من أم البنا التنازل عن القضية مقابل مليون جنيه؛ محذرا من الاستماع إلى القنوات الارهابية التي تحاول تأجيج الرأي العام.


وأشار إلى أنه لا يوجد تزوير ابدا في تاريخ ميلاد راجح القاتل؛ منوها أن جد راجع لواء متقاعد وهو من سلمه للعدالة.


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