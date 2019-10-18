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استقالة رئيس النجم الساحلي من منصبه

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تقدم رضا شرف الدين، رئيس نادى النجم الساحلى التونسي، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه، دون الكشف عن أسباب تقديمها.

وأكد رضا شرف الدين رئيس نادى النجم الساحلى، فى البيان الاستقالة، أنه لن يترشح مرة أخرى على منصب رئيس النادى، وسيظل داعما ومخلصا للنادى.

ويعانى النادى التونسي من أزمات سواء فنية أو إدارية فى الفترة الأخيرة، بعد إقالة المدرب فوزى البنزرتى، بجانب استقالة كريم حقى المدير الرياضى للنادى، بعد توليه المسئولية بأيام قليلة.

جدير بالذكر أن فريق النجم الساحلى يلعب ضمن منافسات المجموعة الثانية، بدورى أبطال أفريقيا، بجانب النادى الأهلى، بلاتنيوم بطل زيمبابوى والهلال السودانى.

ويواجه النجم نظيره الأهلى، فى مباراة الجولة الأولى من مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا، نهاية شهر نوفمبر المقبل.


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