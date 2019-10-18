الدوري السعودي.. الهلال يهزم ضمك 0/3

18 أكتوبر 2019 - 07:54 م

فاز فريق الهلال على ضمك، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

أنهى الهلال الشوط الأول من المباراة، متقدما بهدف سجله النجم الإيطالى جيوفينكو، فى الدقيقة 22 من زمن المباراة، من ضربة حرة مباشرة، نفذها بطريقة رائعة، فشل حارس المرمى فى التصدى لها.

وفى الشوط الثانى، نجح فريق الزعيم فى تسجيل هدفين عن طريق المهاجم الفرنسي القوى جوميز والبرازيلى كارلوس إدواردو، فى الدقيقتين 55 و 68 من زمن المباراة.

بهذا الفوز، عزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 19 نقطة، متفوقا بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه فريق الوحدة، صاحب المركز الثانى برصيد 12 نقطة، بينما توقف رصيد ضمك عند 4 نقاط، فى المركز الخامس عشر وقبل الأخير.