السودان.. حركة مسلحة تطالب الحكومة بإطلاق سراح 38 من عناصرها

18 أكتوبر 2019 - 09:09 م

دعت حركة تحرير السودان بزعامة عبدالواحد نور، الجمعة، حكومة بلاده إلى إطلاق سراح 38 معتقلاً من عناصرها المحبوسين بولاية جنوب دارفور (غرب).

وناشدت الحركة في بيان للمتحدث باسمها محمد عبد الرحمن الناير، اطلعت عليه الأناضول "الجهات المعنية بإطلاق سراحهم فوراً".

واعتبرت أنه "ليس هناك مبرر لبقائهم في السجون كل هذه المدة بعد سقوط النظام السابق"، دون ذكر محكومياتهم وسبب سجنهم.

ورحبت الحركة بقرار المجلس السيادي في الأسبوع الماضي بإطلاق سراح 24 أسيراً من قواتها صدرت بحقهم أحكام بالاعدام.

وقالت: "نثمن عالياً هذه المبادرة وإن جاءت متأخرة ."

وفي 19 سبتمبر/أيلول الماضي، قرر المجلس السيادي بالسودان، إسقاط عقوبة الإعدام عن 8 من منسوبي الحركة التي تقاتل الحكومة في إقليم دارفور.

كما قرر أيضا الإفراج عن 3 من عناصر الحركة، محتجزين في مقرات أمنية مختلفة، في خطوات تأتي في إطار اتفاق إعلان المبادئ الموقع، مؤخرا، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

وتشهد جوبا عاصمة دولة جنوب السودان جولة مفاوضات بين الحكومة السودانية من جهة وكل من الجبهة الثورية والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، على حدة، ضمن مساع للوصول إلى السلام بالسودان، دون مشاركة فصيل عبدالواحد محمد نور في هذه الجولة من المباحثات.

وأدى عبد الله حمدوك، في 21 أغسطس/آب الماضي، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية الموقع الشهر الجاري، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. -