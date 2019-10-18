  • السبت 19 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:02 ص
بحث متقدم
أرشيفية

محامي ضحية الشهامة بالمنوفية يكشف تطورات القضية

مظاهرات لبنان

هذا ما قاله سفير مصر في لبنان عن أوضاع الجالية المصرية

عمرو أديب

أول تعليق لـ عمرو أديب على أحداث لبنان الأخيرة

عبد المنعم سعيد

تعليق ناري من عبد المنعم سعيد على أزمة مباراة القمة

أرشيفية

«قصر حالات الخلع على الضعف الجنسي» يثير جدلًا مجتمعيًا

أرشيفية

"عرض المليون جنيه"..مفاجأة مدوية في قضية محمود البنا

أرشيفية

إثيوبيا تطرح مقترح جديد بشأن سد النهضة

أرشيف

نيابة أمن الدولة تخلى سبيل 101 من متظاهري"سبتمبر"

ريهام سعيد

إصابة نجل ريهام سعيد بفيروس خطير

ارشيفية

تحركات لإباحة الخيانة الزوجية والعلاقات الرضائية

حول سوريا..

بومبيو يقلل المخاوف بشأن الاتفاق الأمريكي التركي

عرب وعالم

بومبيو
بومبيو

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ترامب: الاتفاق مع تركيا بشأن شمال سوريا "إنجاز عظيم"

#

«ترامب» لـ«أردوغان»: لا تكن أحمقًا.. فكيف رد عليه

#

واشنطن تمنع منح تأشيرات لمسؤولين صينيين

#

واشنطن: لدينا مخاوف شديدة إزاء استخدام الإرهابيين عملة "ليبرا"

دافع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، عن الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع أنقرة حول عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.
جاء ذلك في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، خلال استعداده لمغادرة تل أبيب الإسرائيلية، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأعرب بومبيو، عن "ثقته" بأن العنف سيتوقف في المنطقة شمالي سوريا رغم التقارير التي تتحدث عن أن الأعمال القتالية هناك ما تزال مستمرة.
والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، واستهداف العناصر الإرهابية.
جاء ذلك في بيان مشترك يضم 13 مادة، حول شمال شرق سوريا، عقب مباحثات بين الرئيس رجب طيب أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ومباحثات أخرى بين وفدي البلدين.
وذكر البيان، أن تركيا والولايات المتحدة تؤكدان علاقاتهما كعضوين وثيقين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وأن الولايات المتحدة تتفهم هواجس تركيا الأمنية المشروعة حيال حدودها الجنوبية.
وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» توفيق عكاشة: لا توجد أسطورة في العالم مثل هذا الزعيم
» استشاري صحة نفسية يحذر من هذا الأمر الخطير
» جرام الذهب يرتفع من جديد ويصل إلى هذا السعر
» «ميسي» يتحدث عن مُستقبله مع برشلونة
» بث مباشر.. مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في لبنان
» استقالة رئيس النجم الساحلي من منصبه
» الطبيب المُعالج لـ«الخطيب» يكشف تطورات حالته الصحية
» إصابة 67 فلسطينيًا برصاص الاحتلال شرق غزة
» وفاة مواطن مصري وطفليه حرقًا بالسعودية
» قرار جديد من «المسابقات» بشأن الأهلي والزمالك
» وزير الخارجية اللبناني لـ«المتظاهرين»: بديل الحريري هو «الضباب»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:42 ص

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية