» استشاري صحة نفسية يحذر من هذا الأمر الخطير

18 أكتوبر 2019 - 11:40 م

قال الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية، إن الناس يستنفذون وقتا طويلا وجهدا كبيرا في تحمل مسئولية من يحبون، مما يؤثر سلبا على حياتهم وتركيزهم في أحلامهم وأهدافهم.



وتابع "عمارة" خلال كلمته خلال فعالية مبادرة صناع الحياة ، والتي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة: " بإمكانك تقديم المساعدة لمن تحب مرة أو مرتين فقط، كي لا ينجرف الإنسان في الاتجاه السلبي.، ويستطيع الإنسان بسهولة إدراك مدى انجرافه عن طريق التعلق وعدم الحياد و كثرة المشاعر السلبية، وخاصة الغضب الشديد، عندها لابد أن تفيق وتركز في طريقك، لأن استمرارك في تحمل مسئوليته سيضرك ويضره".

