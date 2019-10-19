هذا ما قاله سفير مصر في لبنان عن أوضاع الجالية المصرية

19 أكتوبر 2019 - 12:30 ص

أكد السفير نزيه النجاري، سفير مصر في لبنان، أن الجالية المصرية في لبنان في حدود 40 ألف، وليس لديهم أي مشكلة، فهم يعملون في وظائفهم، ولا يوجد قلق عليهم، موضحا أن المصريين الذين يتواجدون في لبنان بصفة السياحة هم من يريدون العودة إلى مصر.



وأضاف "نزيه"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك نحو 100 مصري يتواجدون في لبنان للسياحة تواصلوا معهم لمساعدتهم في العودة إلى مصر، موجهًا رسالة إلى المصريين: "متقلقوش مفيش حاجة في لبنان مهددة للحياة".

وأشار إلى أن من يتواجد في فندقه، أو يتجول حوله، لا يتعرض لأي شيىء يهدد حياته، معلقا: "المصريين هنا عايزين يركبوا أول طائرة ويرجعول لمصر"، موضحا أنه تم توفير أكثر من وسيلة مواصلات وتأمين حتى يصل المصريين إلى مطار، حيث أن طريق المطار كان مغلقا، وتم فتحه.









