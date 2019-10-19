محامي محمود البنا يكشف معلومة صادمة عن محمد راجح

أحمد عادل شعبان
كشف نضال مندور - محامي شهيد الشهامة محمود البنا - تطورات مثيرة في القضية .
وقال "مندور" في اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "اطلعنا على البطاقة الشخصية لمحمد راجح ووجدنا أن سنه أقل من 18 سنة .. أيضا اطلعنا على شهادة الميلاد الخاصة به و وجدناها مطابقة لما هو وراد في البطاقة".
وأضاف: "لكن البعض يقول إن البطاقة صادرة بتاريخ 1/ مايو وهو يوم إجازة رسمية في مصر ، والبعض الآخر يطرح كارنيه يخص المتهم في إحدى اللعبات الرياضية ومدون فيه تاريخ ميلاد آخر ، ونحن نبحث في تلك الأمور لكي نطرحها أمام المحكمة".
واستدرك: "حتى الآن سيعامل محمد راجح كحدث ، وبالتالي في حال إدانته سيتم توقيع عقوبة تصل إلى 15 سنة سجنا عليه ولن يُعدم".
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