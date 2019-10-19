كوكا يكشف مفاجأة مدوية عن الفتاة التي تحرش بها عمرو وردة

أحمد عادل شعبان
كشف أحمد حسن "كوكا" - لاعب سبورتنج براجا البرتغالي - تفاصيل مثيرة عن أزمة اللاعب عمرو وردة مع الفتاة التي تحرش بها.
وقال "كوكا" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: "القصة بدأت بعد اتهامي أنا وعدد من لاعبي المنتخب بالاطلاع على (ستوري) خاص بفتاة على انستجرام.
وأضاف: "نعم اطلعنا على حساب هذه الفتاة ، ولكن لأسباب مختلفة تماما .. كنا يومها في إجازة .. وعند مراجعة حسابي على انستجرام فوجئت بفتاة وضعت إعجاب على آخر 20 صورة تخصني ، وكان الأمر غريبا للغاية ".
وأردف: "زاد استغرابنا لما رأيناها كررت نفس الأمر مع عدد من نجوم المنتخب مثل أيمن أشرف ومحمود حمدي الونش وغيرهم ، فدخلنا إلى حسابها لنرى من تلك الفتاة ، وانتهى الأمر لنجدها تخرج على الملأ وتتحدث عن تحرش".
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