ماذا قال "فاندام" عن النبي محمد (ص)؟

أحمد عادل شعبان
تحل اليوم ذكرى ميلاد النجم البلجيكي "فاندام" ويحتفل بعيد ميلاده رقم 59 .
وفي تلك الذكرى تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رأيا لـ"فاندام" في النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال "فان دام" في لقاء مع قناة "MBC مصر" : "أنصح الشباب أن يمارسوا الرياضة وألا يستخدموا العقاقير الكيميائية في هذا الأمر".
وأضاف: "تعلموا من النبي محمد .. فقد كان يعلم ما هو جيد للمستقبل وللجسد وهو على قدر عال من الذكاء لذا انظروا للطعام في الماضي فستجدون كل شيء كان مفيدا".
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