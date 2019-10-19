  • السبت 19 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:35 م
بحث متقدم
ألعاب ترفيهية

صادم.. ألعاب ترفيهية بأحد مساجد السعودية

الكويت

الكويت.. 56 تدبيرًا احترازيًا لمكافحة تمويل الإرهاب

طالبان: السلام مقابل انسحاب الأمريكان

أفغانستان.. مقتل 16 مسلحًا من طالبان وداعش خلال عمليات عسكرية

مرتضى والخطيب

أول رد من الزمالك على بيان الأهلى

التلميذة المحبوسة

تلميذة محبوسة داخل مدرسة بمفردها.. وقرار عاجل من التعليم

اليسا

إليسا تستعين بالبابا فرنسيس في هذه الرسالة

دورة الصداقة

انطلاق فعاليات دورة الصداقة 2019 غدًا

ممثلة إباحية توجه رسالة لــ حسن نصر الله

أول تعليق لـ"نصر الله" على احتجاجات لبنان

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يصدم مشجعا زملكاويا بسبب "الأهلي"

صورة من الفيديو

متظاهر لبناني يقبل مراسلة "الحدث" على الهواء

عزيزي الراكب.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

الحياة السياسية

قطارات
قطارات

علي محمود

أخبار متعلقة
#

السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

#

هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

#

عزيزي الراكب انتبه.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

#

هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر،  موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت؛ نظرًا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط تساهم في تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور؛ حيث جاءت كالتالي:

 أولاً- خط "القاهرة- الإسكندرية".

 متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

 ثانيًا- خط "القاهرة- السد العالي".

 متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- "القاهرة- أسيوط" مدة 40 دقيقة.

 - "أسيوط- أسوان" مدة 40 دقيقة.

  ثالثًا- خط  "بنها- بورسعيد".

 متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

رابعًا- خط  "طنطا- المنصورة- دمياط".

 متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب؛ نتيجة هذه التأخيرات؛ بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات، والمزلقانات، والمحطات؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» "سيلفي وقبلات".. أبرز المشاهد في ثورة لبنان
» وزير النقل يشهد تشغيل محطة هيليوبولس للمترو للركاب غدًا
» اقتحام منزل السفير الأمريكي بكوريا الجنوبية.. لهذا السبب
» رجل يدفع امرأة أمام قطار متحرك ورد فعل غريب من الركاب
» سيدة تقاضي طيران الإمارات بسبب "العطش".. والقضاء يصدمها
» انطلاق فعاليات دورة الصداقة 2019 غدًا
» تركي آل الشيخ يصدم مشجعا زملكاويا بسبب "الأهلي"
» بالفيديو.. محتجون يشعلون النار بمحطة مترو فى تشيلى
» دراسة : لا تصدق كل ما يقال عن الشاي
» الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا للمواجهات المقبلة
» فنانة سورية وراء طلاق أصالة وطارق العريان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:58 م

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية