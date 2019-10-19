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تعديلات جديدة على نظام وثائق السفر بالسعودية

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وثائق سفر سعودية
وثائق سفر سعودية

علي محمود

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نشرت جريدة "أم القرى" تعديلات جديدة تم إقرارها على نظام وثائق السفر في المملكة العربية السعودية؛ حيث تتضمن شروطًا جديدة مثل موافقة أحد الوالدين لمغادرة من بلغ سن 18 عامًا حتى 21 عامًا، أو من يفوضه النظام.

ونصت المادة 29 على أنه "يمكن للأولاد ممن بلغوا سن 18 عامًا حتى 21 عامًا من السفر بموافقة أحد الأبوين، أو من يفوضه النظام، وفي حال وفاتهما فلأحد الإخوة الذين بلغوا سن 21 عامًا، بموجب صك حصر الورثة، ويستثنى من ذلك (المتزوجون، والمبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، والموظفون المشاركون في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم".

ويشترط للحصول على جواز السفر لمن هم دون سن 18 عامًا "إضافة الأولاد في سجل الأسرة، وتسديد رسم إصدار الجواز آليا، وموافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا سن 21 عامًا، بموجب صك حصر الورثة".

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