  • السبت 19 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:34 م
بحث متقدم
ألعاب ترفيهية

صادم.. ألعاب ترفيهية بأحد مساجد السعودية

الكويت

الكويت.. 56 تدبيرًا احترازيًا لمكافحة تمويل الإرهاب

طالبان: السلام مقابل انسحاب الأمريكان

أفغانستان.. مقتل 16 مسلحًا من طالبان وداعش خلال عمليات عسكرية

مرتضى والخطيب

أول رد من الزمالك على بيان الأهلى

التلميذة المحبوسة

تلميذة محبوسة داخل مدرسة بمفردها.. وقرار عاجل من التعليم

اليسا

إليسا تستعين بالبابا فرنسيس في هذه الرسالة

دورة الصداقة

انطلاق فعاليات دورة الصداقة 2019 غدًا

ممثلة إباحية توجه رسالة لــ حسن نصر الله

أول تعليق لـ"نصر الله" على احتجاجات لبنان

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يصدم مشجعا زملكاويا بسبب "الأهلي"

صورة من الفيديو

متظاهر لبناني يقبل مراسلة "الحدث" على الهواء

سفير مصر في لبنان:

"المصريين" عايزين يرجعوا مصر في أول طيارة

آخر الأخبار

السفير نزيه النجاري
السفير نزيه النجاري

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مدافع مصر يلوم قائد المنتخب: كان المفروض تديله على وشه

#

وصف مفاجئ لـ "المغامسي" لأول من رفع علم مصر في بارليف

#

وزير الرياضة: أمم إفريقيا أثرت بشكل إيجابي على الشارع المصري

#

داعية سلفي: لهذا السبب.. «الدعوة السلفية» تلجأ إلى «السوشيال ميديا»

طمأن السفير نزيه النجاري، سفير مصر في لبنان، الشعب المصري على الجالية المصرية بلبنان عقب التظاهرات التي شهدتها مؤخرًا قائلاً: "إن الجالية المصرية في لبنان في حدود 40 ألفًا، وليس لديهم أي مشكلة، فهم يعملون في وظائفهم، ولا يوجد قلق عليهم.

وأضاف "نزيه"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "من يتواجد في فندقه، أو يتجول حوله، لا يتعرض لأي شيء يهدد حياته"، معلقًا: "المصريون هنا عايزين يركبوا أول طائرة ويرجعوا لمصر"، موضحًا أنه تم توفير أكثر من وسيلة مواصلات وتأمين حتى يصل المصريين إلى مطار، حيث أن طريق المطار كان مغلقًا، وتم فتحه.

وأوضح سفير مصر في لبنان، أن هناك نحو 100 مصري يتواجدون في لبنان للسياحة تواصلوا معهم لمساعدتهم في العودة إلى مصر، موجهًا رسالة إلى المصريين: "متقلقوش مفيش حاجة في لبنان مهددة للحياة".

 وشهدت الشوارع اللبنانية منذ صباح أمس خروج آلاف اللبنانيين يطالبون بإسقاط الحكومة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» "سيلفي وقبلات".. أبرز المشاهد في ثورة لبنان
» وزير النقل يشهد تشغيل محطة هيليوبولس للمترو للركاب غدًا
» اقتحام منزل السفير الأمريكي بكوريا الجنوبية.. لهذا السبب
» رجل يدفع امرأة أمام قطار متحرك ورد فعل غريب من الركاب
» سيدة تقاضي طيران الإمارات بسبب "العطش".. والقضاء يصدمها
» انطلاق فعاليات دورة الصداقة 2019 غدًا
» تركي آل الشيخ يصدم مشجعا زملكاويا بسبب "الأهلي"
» بالفيديو.. محتجون يشعلون النار بمحطة مترو فى تشيلى
» دراسة : لا تصدق كل ما يقال عن الشاي
» الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا للمواجهات المقبلة
» فنانة سورية وراء طلاق أصالة وطارق العريان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:58 م

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية