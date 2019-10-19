جلسة تاريخية للبرلمان البريطاني للتصويت على هذا الأمر

19 أكتوبر 2019 - 09:36 ص

يجري البرلمان البريطاني، اليوم السبت، تصويتًا تاريخيًا حول الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة، بوريس جونسون، بشأن بريكست، وذلك قبل 12 يومًا من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتحتاج الحكومة، التي لا تتمتع بأغلبية في مجلس العموم، وفقًا لـ"روسيا اليوم" إلى 230 صوتًا لإقرار الاتفاق.

يذكر أن الاتفاق الذي تم انتزاعه في اللحظة الأخيرة بعد مفاوضات شاقة، من المفترض أن يسمح بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عامًا من الحياة المشتركة، ما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل.

ويرتبط نجاح الاتفاق بموافقة البرلمان البريطاني الذي تبنى موقفا متشددًا من قبل؛ حيث رفض النواب البريطانيون 3 مرات الاتفاق السابق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء حينذاك، تيريزا ماي، مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد.