وسط التظاهرات.. السفارة السعودية تعلن نجاح خطتها في لبنان

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وسط الاحتجاجات التي ضربت لبنان خلال الساعات الماضية لتردي الأوضاع الاقتصادية، أعلنت سفارة السعودية عن نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين عن لبنان.

وأعلنت في بيان نشرته على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" عن "نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي والتي بدأت عند الساعة الخامسة فجرًا".

وأضافت السفارة السعودية "شكرًا لقيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار".

وكانت السفارة في وقت سابق قد خصصت السفارة فندق لانكستر بلازا الواقع في منطقة الروشة بالعاصمة بيروت كنقطة تجمع تمهيدا للانتقال إلى المطار ومن ثم المغادرة إلى السعودية في أقرب فرصة ممكنة.

هذا ويشهد لبنان، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

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