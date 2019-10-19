» فنانة سورية وراء طلاق أصالة وطارق العريان

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أصالة وزوجها
أصالة وزوجها

متابعات-علا خطاب

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طلاق

أصالة

طارق العريان

نسرين طافش

يبدو أن مفاجآت خلاف الفنانة السورية أصالة والمخرج طارق العريان، لن تنتهي، فبعد تداول أخبار عن وقوع الطلاق رسميًا بين الزوجين، كشف عن السبب وراء ذلك هو إعلام زواج "العريان" من الممثلة السورية نسرين طافش.

 ورغم تداول أخبار الانفصال، لكن أصالة وزوجها ينتظران الوقت المناسب لإعلان الأمر، وذلك بعد الكثير من الأقاويل حول وقع الطلاق بينهما، بحسب تسريبات من مقربين لهم.

ولكن اللافت في هذه التسريبات أن الكثيرين لاحظوا بأن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط اسم طافش بطلاق ثنائي في الوسط الفني، فقد سبق وارتبط اسمها بوقوع الطلاق بين الفنانة ديمة بياعة والفنان تيم حسن.

وكانت أصالة قد كتبت، مؤخرًا العديد من الرسائل التي تشير لوقوع خيانة من طرف العريان ووقوع الطلاق بينهما، بعد زواج دام  13 عامًا أنجبا خلاله طفلين توأم هما علي وآدم.

من جانبها، ألمحت ابنتها شام الذهبي للأمر في فيديو عبر خاصية إنستا ستوري، على موقع الصور إنستجرام، وقالت خلال الفيديو: "الراجل اللي بيحسس الست إنّها ملكة هو بيكون ملك، والراجل اللي بيحسس الست إنها غير آمنة وقليلة هو اللي بيكون قليل".

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