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محمد رمضان عن سحب رخصة الطيار مدى الحياة: "هعوضه"

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محمد رمضان
محمد رمضان

إيمان هاني

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محمد رمضان

رخصة

مصر لطيران

طيارة

علق الفنان محمد رمضان على سحب رخصة الطيار مدى الحياة في واقعة قيادته الطائرة، قائلاً: "إن هذا الطيار تعرض للأذى بسببي ولن أتركه".

وأضاف رمضان في تصريحات صحفية، أنه سيعوض هذا الطيار بشيء آخر عما تعرض له من عقوبات، رافضًا التصريح عن طبيعة التعويض.

وأكد رمضان أن الطيار أغلق للوحة المفاتيح داخل قمرة القيادة بالكامل.

وكان الفنان محمد رمضان، قد نشر فيديو جديد له، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" وهو يقود طائرة محملة بالركاب وظهر صوت أحدهم وهو يقول: "والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي".ش

وكتب رمضان على الفيديو: "أول مرة أسوق الطيارة #ثقة_في _الله نجاح" .

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