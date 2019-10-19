» دراسة : لا تصدق كل ما يقال عن الشاي

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الشاي

متابعات - سارة أشرف

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الشاى

الشاي الأخضر

التوابل

الأعشاب

يعتبر الشاي من المشروبات التي تلقي انتقادات وتعديلات كثيرة علي تناوله، إلا أن دراسة حديثة نشرتها "سكاي نيوز عربية" تؤكد أن الشاي بريء من كل الاتهامات التي وجهت إليها.

وأوضحت الأبحاث أن الشاي الأخضر والأسود كلاهما  يأتي من نبات واحد يسمى "كاميليا سينينسيس"، ويحتوي كلاهما على كميات متساوية من مضادات الأكسدة والمعادن.

أما الشائعات التي تقول إن أي نبات عشبي شاي، أكدت الدراسة أن هذا ليس صحيحا، فالمشروبات المصنوعة من الأعشاب والتوابل أو غيرها من المواد النباتية، يتم معالجتها بماء ساخن قبل أن تصل إليك، أما الشاي فلا يخضع لهذه العملية، وبينما يحتوي الشاي على مادة الكافيين، فإن الأعشاب لا تحتوي على هذه المادة التي تميز الشاي.

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