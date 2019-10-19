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بالفيديو..

تركي آل الشيخ يصدم مشجعا زملكاويا بسبب "الأهلي"

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

متابعات-علا خطاب

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تركي آل الشيخ

صدم تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مشجعا لنادي الزمالك، خلال احتفالات البوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث طلب الأخير أن يتصور معه.

ويظهر في المقطع المتداول على مواقع التواصل، تركى آل الشيخ، وهو يلتقط فيه صورة مع أحد مشجعي الزمالك وكتب عليه: "زملكاوي في البوليفارد وقلت ليه لو أهلاوي أتصورت معاك صورتين".

وكان تركى آل الشيخ أعلن الأسبوع الماضي، عن تنازله عن جميع القضايا، التي رفعها ضد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

يذكر أن تركى آل الشيخ أعلن وقوفه بجانب محمود الخطيب رئيس الأهلي بعد تعرض لوعكة صحية مؤخرًا، ونشر تركي فيديو يساند فيه ويدعم رئيس النادي الأهلي.


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