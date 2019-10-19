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الكويت.. 56 تدبيرًا احترازيًا لمكافحة تمويل الإرهاب
أفغانستان.. مقتل 16 مسلحًا من طالبان وداعش خلال عمليات عسكرية
أول رد من الزمالك على بيان الأهلى
تلميذة محبوسة داخل مدرسة بمفردها.. وقرار عاجل من التعليم
إليسا تستعين بالبابا فرنسيس في هذه الرسالة
انطلاق فعاليات دورة الصداقة 2019 غدًا
أول تعليق لـ"نصر الله" على احتجاجات لبنان
تركي آل الشيخ يصدم مشجعا زملكاويا بسبب "الأهلي"
متظاهر لبناني يقبل مراسلة "الحدث" على الهواء
إيمان هاني
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