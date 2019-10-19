  • السبت 19 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:32 م
بحث متقدم
ألعاب ترفيهية

صادم.. ألعاب ترفيهية بأحد مساجد السعودية

الكويت

الكويت.. 56 تدبيرًا احترازيًا لمكافحة تمويل الإرهاب

طالبان: السلام مقابل انسحاب الأمريكان

أفغانستان.. مقتل 16 مسلحًا من طالبان وداعش خلال عمليات عسكرية

مرتضى والخطيب

أول رد من الزمالك على بيان الأهلى

التلميذة المحبوسة

تلميذة محبوسة داخل مدرسة بمفردها.. وقرار عاجل من التعليم

اليسا

إليسا تستعين بالبابا فرنسيس في هذه الرسالة

دورة الصداقة

انطلاق فعاليات دورة الصداقة 2019 غدًا

ممثلة إباحية توجه رسالة لــ حسن نصر الله

أول تعليق لـ"نصر الله" على احتجاجات لبنان

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يصدم مشجعا زملكاويا بسبب "الأهلي"

صورة من الفيديو

متظاهر لبناني يقبل مراسلة "الحدث" على الهواء

اقتحام منزل السفير الأمريكي بكوريا الجنوبية.. لهذا السبب

عرب وعالم

اقتحام منزل السفير الأمريكي
اقتحام منزل السفير الأمريكي

علي محمود

أخبار متعلقة
#

فرنسا تمنح كردستان 10 مليون يورو.. لهذا السبب

#

بوتين يفتح الحقيبة النووية.. لهذا السبب

#

الفقي: لهذا السبب هنأ السيسي رئيس وزراء إثيوبيا

#

اقتحام مجلس النواب اللبناني .. لهذا السبب

كوريا الجنوبية

طلاب كوريون

منزل السفير الأمريكي

ألقت الشرطة في كوريا الجنوبية على 19 طالبا، تسلقوا جدران منزل السفير الأمريكي في سيول؛ احتجاجًا على وجود القوات الأمريكية في البلاد.

وقال وليام كوليمان المتحدث باسم السفارة الأمريكية في سيول في بيان اليوم السبت، إن ما يقرب من 20 كوريا دخلوا بشكل غير قانوني المجمع السكني الرسمي للسفير الأمريكي، وحاولوا دخول المنزل بالقوة.

وأضاف كوليمان: "نشعر بقلق بالغ من الاقتحام غير القانوني للمجمع السكني للسفير، ونحث جمهورية كوريا على حماية كل البعثات ومقار الإقامة الدبلوماسية".

وتصف هذه المجموعة نفسها بأنها "ائتلاف طلاب الجامعات التقدميين"، ووضعت صورا على حسابها على "فيس بوك" ظهر فيها العديد من أعضائها يتسلقون جدارا محيطا بمنزل السفير الأمريكي، هاري هاريس، باستخدام سلالم.

وفي مقطع مصور منفصل، بث على ما يبدو من داخل المجمع، اتهم هؤلاء الطلاب الولايات المتحدة بمطالبة بلادهم بزيادة 500% في تكاليف الاحتفاظ بنحو 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، ورفعوا لافتة كتب عليها "أترك هذه الأرض يا هاريس".

وهتف الطلاب "كفوا عن التدخل في شؤوننا الداخلية" و"ارحلوا" و"لا نريد القوات الأمريكية"، قبل أن تقوم الشرطة بإخراجهم من مقر سكن السفير.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها طلبت زيادة الإجراءات الأمنية حول السفارة الأمريكية ومنزل السفير.

وأضافت: "لا يمكن تبرير أي ضرر أو هجوم على بعثة دبلوماسية من هذا القبيل تحت أي ظرف، وستتخذ الحكومة كل التدابير الملائمة لحماية البعثات ومنع أي عمل يؤثر عليها".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» "سيلفي وقبلات".. أبرز المشاهد في ثورة لبنان
» وزير النقل يشهد تشغيل محطة هيليوبولس للمترو للركاب غدًا
» اقتحام منزل السفير الأمريكي بكوريا الجنوبية.. لهذا السبب
» رجل يدفع امرأة أمام قطار متحرك ورد فعل غريب من الركاب
» سيدة تقاضي طيران الإمارات بسبب "العطش".. والقضاء يصدمها
» انطلاق فعاليات دورة الصداقة 2019 غدًا
» تركي آل الشيخ يصدم مشجعا زملكاويا بسبب "الأهلي"
» بالفيديو.. محتجون يشعلون النار بمحطة مترو فى تشيلى
» دراسة : لا تصدق كل ما يقال عن الشاي
» الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا للمواجهات المقبلة
» فنانة سورية وراء طلاق أصالة وطارق العريان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:58 م

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية