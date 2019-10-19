الكويت.. 56 تدبيرًا احترازيًا لمكافحة تمويل الإرهاب





أعلنت الحكومة الكويتية، متمثلة في وزارة التجارة والصناعة، 56 تدبيرًا احترازيًا لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب وكذا غسل الأموال بالنسبة للشركات المخالفة وطالبتها بتقنين أوضاعها.وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" فإن الوزارة أفادت بأن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لھا أصدرت خلال سبتمبر الماضي 56 تدبيرًا احترازيًا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106)، تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ17 شركة عقارية وأربع شركات مجوهرات وشركتي صرافة وشركة تأمين إضافة إلى إصدار أمر بالزام 19 شركة عقارية وأربع شركات مجوهرات وخمس شركات صرافة وأربع شركات تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.وذكرت الوزارة اليوم السبت، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 80 شركة عقارية وشركة صرافة و26 شركة مجوهرات وخمس شركات تأمين.