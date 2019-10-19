  • السبت 19 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:04 م
بحث متقدم
متظاهرين

المظاهرات تجتاح لبنان.. وهذه أبرز المطالب

الاهلى والزمالك

مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء تأجيل قمة الأهلي والزمالك

اغتصاب - صورة أرشيفية

اغتصبها ثم خنقها.. الحكم على قاتل خطيبته بالقليوبية

أرشيف

تفاصيل اجتماع السيسي برؤساء المحاكم الدستورية

اردوغان

أردوغان لهؤلاء: سأسحق رؤسكم

أعضاء حزب النهضة بتونس

حركة النهضة ترشح رئيس الحكومة الجديدة بتونس

مرتضى منصور

شاهد.. مسئول سعودي يهاجم مرتضى منصور

الكويت والسعودية تنفيان إجراء مفاوضات سرية مع إسرائيل

اتفاق كويتي سعودي ينهي هذا الجدل

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتبرع بـ8 آلاف تذكرة ومبلغ مالي لهذا الشخص

مظاهرات لبنان

أشعل المظاهرات في لبنان.. شاب يخطب فتاة

شاهد.. فتاة تركل شاب سعوديا خلال وصلة رقص

آخر الأخبار

رقص
رقص

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

فتاة لبنانية تهاجم حراسة الوزير المسلحة

#

وصلة رقص لمجموعة من الفنانات بمصر يثير ضجة

#

وصلة رقص "مثيرة" لـ سما المصري في أحد النوادي الليلية

#

أروى جودة تشعل مهرجان الجونة بـ"وصلة رقص"

الرياض

شاب

رقص

فتاة

ركل

انتشر مقطع فيديو، على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة طريفة لاعتداء فتاة على شاب بركله في قدمه.

وبحسب الفيديو فقد تعرض الشاب للركل، أثناء مروره بجوار الفتاة في حفل افتتاح موسم الرياض.

ويظهر الفيديو أيضًا، لحظة مرور الشاب وهو مندمج في الرقص أمام فتاة لتعتدي عليه بركله بقدمها ولكنه لم يكترث لها، واستمر في وصلة الرقص.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد مباراة الزمالك والنجم بالسوبر الإفريقي
» وزير لبناني: إذا استقلنا فإن الفوضى ستعم
» «جريزمان»: أحتاج وقت للتأقلم مع برشلونة
» حبس المتهمين بتعذيب قتيل «تلبانة» 15 يومًا
» إرجاء التصويت على البريكست فى بريطانيا
» إبراهيموفيتش: «جوارديولا كان يتوارى خوفًا مني»
» برشلونة يقسو على إيبار بثلاثية
» منع عملة الفيسبوك" ليبرا" في أوربا
» شاهد.. اندلاع النيران في محرك طائرة
» شاهد.. أجمل طفلة في العالم
» قبلة دينا الشربيني للهضبة تشعل فرح ابن هاني شاكر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:54 م

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية