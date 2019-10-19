بعد احتجاجات لبنان.. إعلامية: "الحمد لله أنا سعودية"

طمأنت الإعلامية السعودية، سمر مقرن، محبيها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، على سلامتها ووصولها بأمان إلى المملكة بعد رحلة طويلة من لبنان، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في اليومين الماضيين.

وكان قد كتبت "سمر" في تغريدة سابقة لها، أمس الجمعة، أثناء الاحتجاجات في لبنان، قائلة: "في بيروت رحلة عمل قصيرة لتصوير #كلام_نواعم انقطعت بي سبل الوصول إلى المطار.. دعواتكم #لبنان_ينتفض".

لكن في الساعات القليلة الماضية، عادت سمر لتطمئن جمهورها: "الحمد لله أنني سعودية الحمد لله على نعمة السعودية وصلت إلى وطني بحمد الله بعد فترة عصيبة قضيتها في #لبنان والشكر لسعادة السفير الرائع وليد بخاري ولسفارة المملكة في لبنان على كل الاهتمام الذي قدموه لي ولغيري من أبناء السعودية.. بيض الله وجوهكم".

ولاقت التغريدة تفاعلاً كبيرًا من رواد مواقع التواصل، حيث جاءت التعليقات كالاتي: "الحمد لله على السلامة.. وكل الشكر لسعادة السفير والكادر الدبلوماسي العامل معه وكل من تعاون معهم"، "الحمد لله على سلامة الوصول، اللهم احفظنا واحفظ وانصر وأعز وطننا #السعودية_العظمى".

وجدير بالذكر، أن سمر مقرن، هي كاتبة صحفية وروائية سعودية، ومقدمة في برنامج كلام نواعم على قناة "MBC1 " الفضائية منذ سبتمبر عام 2017 ".