السيسي: أنا فخور بالمحكمة الدستورية العليا

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احتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري، مهنئًا المحكمة الدستورية العليا قائلاً: "أنا فخور بالمحكمة الدستورية العليا".

وأضاف "السيسي" خلال تصريحات تليفزيونية نقلتها فضائية "إكسترا نيوز" قائلاً: أؤكد فخري وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة.

وتابع الرئيس السيسي قائلاً: "المحكمة الدستورية العليا نجحت في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة وما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات".

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