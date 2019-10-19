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تفاصيل اكتشاف 30 تابوتا فرعونيا فى الأقصر

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اكتشفت وزارة الآثار 30 تابوتا يعود للأسرة 22 من العصور الفرعونية، بمنطقة جبانة العساسيف بالبر الغربى لمحافظة الأقصر.

الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كشف تفاصيل الاكتشاف على يد رجال البعثة الأثرية المصرية، مضيفًا أنه تم وضعها فى مخزن بالقرب من سطح الأرض لحمايتها من السرقات.

وأضاف "وزيرى" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى أمام معبد الملكة حتشبسوت، أن الخبيئة هى الأولى بأيادٍ مصرية، وكانت مدفونة على بعد متر من سطح الأرض وكان الصف الأول عبارة عن 18 تابوت والثانى 12 تابوت لرجال وسيدات، منها 3 لأطفال صغار، وتم وضعها من كبار الكهنة لحفظها فى مخزن ببوابة حجرية، وتعود للأسرة 22 الفرعونية.


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