التصديرية تشارك في «بيزنكس 2019»

أعلنت مها صالح المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن مشاركة المجالس التصديرية في المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019» هذا العام.

قالت مها صالح المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، في تصريحات صحفية، إن معرض بيزنكس يعتبر منصة هامة لجميع مقدمي الخدمات الصناعية أو الاستثمارية أو التصديرية، كما يقدم أفكار تسويقية جديدة مثل «الفرنشايز»، ولذلك قررنا المشاركة كمجالس تصديرية من خلال مجالسنا المختلفة مثل "الأثاث، المفروشات، الهندسية، الغزل والمنسوجات، والغذائية،والملابس الجاهزة والكيماوية" .

ونوهت بأن المعرض يقدم هذا العام خدمات جديدة منها الـ"ماتش ميكنج" و الـ"بي تو بي"، وهذا يوفر للعارضين أو المصنعين المصدرين، اللقاء مع المستثمرين أو المشترين الأجانب من دول مختلفة بالأخص الدول الإفريقية والعربية لأنها الأسواق المستهدف التوسع فيها من الصادرات الغير بترولية المصرية، وتكون بأسعار رمزية لـ "الماتش ميكنج"، وهو ما يساعد المجالس التصديرية في إيجاد "البايرز" او " بعثات المستوردين " المناسبة لمنظم المعرض، لإيجاد أسماء "الهايبر ماركت" الممكن استهدافهم في هذه الأسواق لتتم دعوتهم على هامش المعرض.

وأكدت «صالح» أن التسويق الإلكترونى يعد أحد أهم الأدوات الهامة التي يجب توعية الشركات المصرية بها، لكي يكون هناك منصة إلكترونية يستطيع المستوردين أن يتعرفوا على المنتجات المصرية من خلالها، ولكن هذا لا يغنينا عن المقابلات التي تحدث خلال مثل هذه الفعاليات، فالتسويق هو خطوة مكملة للمقابلات لا يمكن أن تستبدل.

واختتمت بأنهم مهتمون بالبعثات التجارية خاصة بعثات الدول الإفريقية، وهناك بعثات المشترين التي يضمها «بيزنكس»، لذلك يعلن عن وجود مشتريين أجانب بالمعرض.