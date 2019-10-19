  • السبت 19 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:03 م
بحث متقدم
متظاهرين

المظاهرات تجتاح لبنان.. وهذه أبرز المطالب

الاهلى والزمالك

مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء تأجيل قمة الأهلي والزمالك

اغتصاب - صورة أرشيفية

اغتصبها ثم خنقها.. الحكم على قاتل خطيبته بالقليوبية

أرشيف

تفاصيل اجتماع السيسي برؤساء المحاكم الدستورية

اردوغان

أردوغان لهؤلاء: سأسحق رؤسكم

أعضاء حزب النهضة بتونس

حركة النهضة ترشح رئيس الحكومة الجديدة بتونس

مرتضى منصور

شاهد.. مسئول سعودي يهاجم مرتضى منصور

الكويت والسعودية تنفيان إجراء مفاوضات سرية مع إسرائيل

اتفاق كويتي سعودي ينهي هذا الجدل

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتبرع بـ8 آلاف تذكرة ومبلغ مالي لهذا الشخص

مظاهرات لبنان

أشعل المظاهرات في لبنان.. شاب يخطب فتاة

قبلة دينا الشربيني للهضبة تشعل فرح ابن هاني شاكر

الصفحة الأخيرة

عمرو دياب و دينا الشربيني
عمرو دياب و دينا الشربيني

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

دينا الشربيني تغضب الجمهور السعودي بفستان جرئ

#

دينا الشربيني تثير غضب السعوديين بسبب "جرأة ملابسها"

#

بـ"فستان قصير" دينا تشعل مواقع التواصل

#

بـ"الرقص والقبلات"..دينا الشربيني تثير الجدل في عيد ميلاد الهضبة

فيديو

دينا الشربينى

عمرودياب

فرح نجل هاني شاكر

أثار مقطع فيديو للفنان عمرو دياب ودينا الشربيني، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت "دينا" وهي تقبل الهضبة، أثناء اعتلائها المسرح في فرح نجل الفنان هاني شاكر.

وأقيم فرح نجل هاني شاكر، الذي أحياه الهضبة، أمس الجمعة في أحد فنادق القاهرة، وسط حضور نخبة كبيرة من الفنانين ومشاهير المجتمع .

ويظهر مقطع الفيديو المتداول الهضبة وهي ينادي على دينا الشربيني ويساعدها في الصعود إلى المسرح، أثناء غنائه أمام الحضور وتقبيلها.

وكان آخر ظهور للهضبة ودينا الشربيني في المملكة العربية السعودية، أثناء توزيع جوائز Joy، وسجلت الكاميرات صورًا وفيديو لعمرو دياب ودينا الشربيني لحظة وصولها سويا وهما ممسكان بأيدي ‏بعضهما، وكذلك لحظة مغادرتهما سويًا‎.‎


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد مباراة الزمالك والنجم بالسوبر الإفريقي
» وزير لبناني: إذا استقلنا فإن الفوضى ستعم
» «جريزمان»: أحتاج وقت للتأقلم مع برشلونة
» حبس المتهمين بتعذيب قتيل «تلبانة» 15 يومًا
» إرجاء التصويت على البريكست فى بريطانيا
» إبراهيموفيتش: «جوارديولا كان يتوارى خوفًا مني»
» برشلونة يقسو على إيبار بثلاثية
» منع عملة الفيسبوك" ليبرا" في أوربا
» شاهد.. اندلاع النيران في محرك طائرة
» شاهد.. أجمل طفلة في العالم
» قبلة دينا الشربيني للهضبة تشعل فرح ابن هاني شاكر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:54 م

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية