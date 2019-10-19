» شاهد.. أجمل طفلة في العالم

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ألينا ياكوبوفا.. أجمل طفلة في العالم
ألينا ياكوبوفا.. أجمل طفلة في العالم

متابعات - سارة أشرف

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انستجرام

مواقع التواصل

الينا ياكوبوفا

حصدت الفتاة الصغيرة ألينا ياكوبوفا 6 سنوات عشرات الآلاف من الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من متابعيها، خاصة إنستجرام.

يذكر أن  ألينا موديل منذ أن كانت في  الرابعة. وخلال سنتين أصبحت واحدة من أكثر الأطفال شهرة وشاركت في الحملات الإعلانية لماركات روسية وأجنبية مثل Monnalisa Kids وYudashkin kids وGloria Jeans . وكذلك ظهرت على أغلفة مجلات Instyle وGrazia، واكتسبت الفتاة شعبية كبيرة ووقعت عقدًا مع وكالة President Kids Management ، حسبنا نشر موقع "دنيا الوطن".





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