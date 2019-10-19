اتفاق كويتي سعودي ينهي هذا الجدل

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متابعات- الدويني فولي

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وقعت السعودية والكويت بروتوكول اتفاق الخميس الماضي، وذلك لإنهاء الجدل بشأن المناطق المقسومة بين البلدين.

وشكلت الكويت وفدًا برئاسة السفير مجدي الظفيري، وعضوية كل من رئيس الفتوى والتشريع صلاح المسعد، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم، ووكيل وزارة النفط الشيخ نمر المالك الصباح، وغانم الغانم وفواز الشبلي من وزارة الخارجية وتوجهوا الخميس الماضي الى المملكة العربية السعودية لتوقيع الاتفاقية مع الجانب السعودي الممثل بوزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وممثلين عن وزارة الخارجية السعودية وشركة أرامكو.

واتفق الجانبان علي تحقيقة مصلحة الطرفين بما فيها انتاج الحقول النفطية مثل الخفجي والوفرة. 

وحسب صحيفة القبس الكويتية فإن الإنتاج بحقل الخفجي سيعود فورًا بعد الانتهاء من بعض الإجراءات البروتوكولية بين البلدين والأوراق الخاصة بالبيئة، أما حقل الوفرة فالإنتاج سيعود به خلال 3 أشهر وهي الفترة التي يتطلبها الحقل للتشغيل.

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