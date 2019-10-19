» برشلونة يقسو على إيبار بثلاثية

19 أكتوبر 2019 - 04:33 م

فاز فريق برشلونة على إيبار، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ9 من الدوري الإسباني.

وافتتح أنطوان جريزمان أهداف البارسا في الدقيقة 13، قبل أن يُحرز ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، وسجل لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وبذلك الفوز تصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا مؤقتاً برصيد 19 نقطة، بينما توقف رصيد إيبار عند النقطة 9 في المركز 14.

ملخص المباراة

شهدت الخمس دقائق الأولى من زمن اللقاء ضغط عالي من لاعبي برشلونة على دفاعات إيبار، وكانت الخطورة الأولى من جانب البارسا بعدما سدد لويس سواريز كرة قوية من منتصف الملعب ليُخادع بها الحارس المتقدم عن مرماه ولكنها مرت بجانب القائم.

وكاد لينجليه أن يسجل هدفاً بالخطأ في مرماه بعدما قام لاعب إيبار بإرسال كرة عرضية داخل منطقة جزاء البارسا، ارتطمت الكرة بالمدافع الفرنسي ولكنها مرت بجانب المرمى وتحولت لضربة ركنية في الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 13 من عمر اللقاء، تلقى جريزمان كرة طولية من لينجليه، انفرد بها بحارس مرمى إيبار، وسدد كرة قوية ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك، ليُعلن عن الهدف الأول في المباراة.

وأنقذ حارس مرمى إيبار مرماه من هدف ثاني من ميسي بعدما راوغ دفاع الفريق وحاول مراوغة الحارس ولكن استطاع الحارس أن يلمس الكرة من بين أقدام النجم الأرجنتيني ليتدخل المدافع ويخرجها خارج منطقة الجزاء.

وألغى حكم المباراة في الدقيقة 49 هدفاً لنادي برشلونة سجله لويس سواريز بعدما استلم تمريرة رائعة من ميسي ولكنه كان في موقف تسلل.

وكاد سواريز أن يُضيف الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 55 بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من دي يونج الذي توغل بين لاعبي فريق إيبار ولكن تسديدة سواريز تصدى لها حارس المرمى.

وبعد هجمة رائعة للنادي الكتالوني في الدقيقة 58، استطاع ليونيل ميسي من إحراز الهدف الثاني للبارسا، بعدما ساهم في الكرة ثنائي الهجوم سواريز وجريزمان بعد تمريرات قصيرة بينهم لتصل الكرة لميسي الذي سدد كرة على يسار الحارس لتسكن الكرة الشباك.

وخلال هجمة مرتدة سريعة لبرشلونة في الدقيقة 66 من زمن اللقاء، تلقى ميسي تمريرة رائعة من جريزمان وضعته في انفراد تام بحارس مرمى إيبار، ولكن قرر النجم الأرجنتيني تمريرة الكرة لسواريز الذي سجل الهدف الثالث للبارسا في المباراة.

تواصلت محاولات لاعبي إيبار لإحراز هدف تقليص الفارق ولكن كل المحاولات أحبطها دفاع برشلونة الصلب.

وأهدر سواريز فرصة إحراز الثنائية له ورابع أهداف اللقاء بعدما تلقى تمريرة سحرية من ميسي، سددها بشكل قوي ولكنها مرت بجانب القائم الأيسر لحارس إيبار.